Восемь «Гераней» сожгли цех по производству дронов в Харьковской области

Российские войска в Харьковской области поразили украинский цех по производству дронов и склад ВСУ. Вражеские объекты находились в городе Богодухов.

Для удара использовались восемь беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство также опубликовало кадры поражения противника.

Ранее в МО РФ показали уничтожение украинских националистов на Харьковском направлении специальной операции. Боевиков с помощью дронов ликвидировали военнослужащие группировки войск «Север».