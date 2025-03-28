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Восемь «Гераней» сожгли цех по производству дронов в Харьковской области

Также российские войска уничтожили склад ВСУ.
Сергей Лебедев 2025-03-28 09:24:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские войска в Харьковской области поразили украинский цех по производству дронов и склад ВСУ. Вражеские объекты находились в городе Богодухов.

Для удара использовались восемь беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Об этом сегодня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Ведомство также опубликовало кадры поражения противника.

Ранее в МО РФ показали уничтожение украинских националистов на Харьковском направлении специальной операции. Боевиков с помощью дронов ликвидировали военнослужащие группировки войск «Север».

#армия #Минобороны России #бпла #Харьковская область #МО РФ #склад #цех #Герань-2
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