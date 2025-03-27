Минобороны России заявило, что ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетики РФ, несмотря на заявления Киева о якобы прекращении атак по энергетической инфраструктуре.

Сообщается, что на территории Брянской области в результате удара вражеского беспилотника 26 марта около 17.00 по объектам филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ. Электроснабжение потребителей в Климовском районе было прекращено.

Помимо этого, около 17.00 этого же дня российские средства ПВО сбили над территорией Крыма в районе мыса Тарханкут ударный украинский беспилотник самолетного типа. Объектом атаки неприятель выбрал наземное оборудование Глебовского подземного газохранилища.

Еще около 7 часов утра 27 марта в Брянской области боевики ВСУ вывели из строя комплектную трансформаторную станцию. Это произошло в результате артобстрела по объекту филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго».

Вопреки заявлениям о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим продолжает бить по ней каждый день. Так, вчера сообщалось, что ВСУ атаковали энергоинфраструктуру в Крыму, Брянской и Курской областях. А 24 марта противник пытался нанести удар по станции нефтеперекачки «Кропоткинская» в Краснодарском крае, принадлежащей Каспийскому трубопроводному консорциуму.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.