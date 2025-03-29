Операторы дронов испепелили квадроцикл ВСУ в зоне СВО

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили квадроцикл украинских боевиков в зоне СВО. Кадры оперативного уничтожения цели предоставили Минобороны России.

«Военнослужащими "Северной" группировки войск в Харьковской области выявлен квадроцикл ВСУ в лесопосадке, перевозивший личный состав и материальные средства. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

На опубликованной видеозаписи видно, что после удачного сброса боеприпаса на транспортное средство противника вспыхивает пожар. Отмечается, что обнаруженная цель уничтожена.

Ранее сообщалось об уничтожении операторами "Северной" группировки войск блиндажа с военнослужащими ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.