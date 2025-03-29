МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы дронов испепелили квадроцикл ВСУ в зоне СВО

Военнослужащие группировки войск «Север» провели сброс на перевозивший личный состав противника квадроцикл в Харьковской области.
2025-03-29 15:03:49
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили квадроцикл украинских боевиков в зоне СВО. Кадры оперативного уничтожения цели предоставили Минобороны России.

«Военнослужащими "Северной" группировки войск в Харьковской области выявлен квадроцикл ВСУ в лесопосадке, перевозивший личный состав и материальные средства. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

На опубликованной видеозаписи видно, что после удачного сброса боеприпаса на транспортное средство противника вспыхивает пожар. Отмечается, что обнаруженная цель уничтожена.

Ранее сообщалось об уничтожении операторами "Северной" группировки войск блиндажа с военнослужащими ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Харьковская область #ВСУ #операторы БПЛА #группировка "север"
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 