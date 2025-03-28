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Опубликованы кадры пожара на газоизмерительной станции «Суджа»

Газоизмерительная станция фактически уничтожена в результате сильного возгорания. Оно произошло после удара ВСУ, по предварительной информации, реактивными снарядами HIMARS.
2025-03-28 13:10:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России публикует кадры сильного пожара на газоизмерительной станции «Суджа», который произошел в результате украинского удара. 

Российское оборонное ведомство отметило, что неприятель нанес удар по этому энергетическому объекту, предварительно реактивными снарядами РСЗО HIMARS.

Удар был нанесен сегодня, 28 марта, около 10.20. МО РФ добавило, что газоизмерительная станция «Суджа», фактически, уничтожена. При этом ВСУ сделали это, не глядя на заявленные ранее обязательства киевского режима о якобы прекращении намеренных атак по гражданской энергетической инфраструктуре России. 

Как отметили в Минобороны России, из этого следует, что все эти обязательства - не более чем очередная уловка Зеленского. Это делается для того, чтобы не допустить обрушения фронта и восстановить военный потенциал Украины с помощью европейских «союзников».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Курская область #Энергетика #инфраструктура #Суджа #Газоизмерительная станция
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