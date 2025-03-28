МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россия передала 909 тел погибших украинских военнослужащих Киеву

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев заявил о передаче Киеву 909 тел украинских солдат. В ответ Россия приняла останки 43 своих военнослужащих.
2025-03-28 16:51:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Россия передала Украине останки 909 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщил «Звезде» депутат Государственной думы РФ, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

По его словам, Москва также приняла тела 43 российских военнослужащих, возвращенные украинской стороной. Процедура передачи прошла на границе Белоруссии и Украины.

Обмен телами погибших - не первая подобная акция за время конфликта. Ранее стороны неоднократно проводили гуманитарные операции, включая обмен военнослужащими и возвращение останков. Подобные акции - результат длительных переговоров при посредничестве международных организаций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #военнослужащие #госдума #погибшие #тела #обмен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 