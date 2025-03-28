Россия передала 909 тел погибших украинских военнослужащих Киеву

Россия передала Украине останки 909 военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Об этом сообщил «Звезде» депутат Государственной думы РФ, представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

По его словам, Москва также приняла тела 43 российских военнослужащих, возвращенные украинской стороной. Процедура передачи прошла на границе Белоруссии и Украины.

Обмен телами погибших - не первая подобная акция за время конфликта. Ранее стороны неоднократно проводили гуманитарные операции, включая обмен военнослужащими и возвращение останков. Подобные акции - результат длительных переговоров при посредничестве международных организаций.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.