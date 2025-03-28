МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-35С прикрыл Су-34 при нанесении удара по ВСУ в Курской области

Выполнив боевую задачу, вся группа благополучно вернулась на аэродром базирования. Все цели, согласно докладу разведки, удалось успешно поразить.
2025-03-28 15:18:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по позициям ВСУ в курском приграничье. Но летчики действовали не в одиночку - их прикрывал экипаж истребителя Су-35С. Об этом сообщает Минобороны России. 

Целями выступили опорный пункт и живая сила ВСУ. Летчики применили фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Уничтожение целей подтвердил доклад разведки. 

После нанесения удара вся группа, как отметили в российском оборонном ведомстве, благополучно вернулась на аэродром базирования. В МО РФ подчеркнули, что оперативно-тактическая авиация совершает боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сожгли технику ВСУ в курском приграничье. Нанеся удар, летчики совершили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки, чтобы обмануть ракеты украинских ПЗРК. После этого они благополучно вернулись на аэродром. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #армия #су-34 #Курская область #су-35с #приграничье
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 