Экипаж Су-35С прикрыл Су-34 при нанесении удара по ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес бомбовый удар по позициям ВСУ в курском приграничье. Но летчики действовали не в одиночку - их прикрывал экипаж истребителя Су-35С. Об этом сообщает Минобороны России.

Целями выступили опорный пункт и живая сила ВСУ. Летчики применили фугасные авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Уничтожение целей подтвердил доклад разведки.

После нанесения удара вся группа, как отметили в российском оборонном ведомстве, благополучно вернулась на аэродром базирования. В МО РФ подчеркнули, что оперативно-тактическая авиация совершает боевые вылеты в любое время и при любых погодных условиях.

Ранее сообщалось, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сожгли технику ВСУ в курском приграничье. Нанеся удар, летчики совершили противоракетный маневр и отстрелили тепловые ловушки, чтобы обмануть ракеты украинских ПЗРК. После этого они благополучно вернулись на аэродром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.