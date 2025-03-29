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Пленный о службе женщин в ВСУ: «пушечное мясо»

Боевик сообщил, что представительницы слабого пола практически не проходят никакой специальной подготовки.
2025-03-29 13:05:26
© Фото: ТРК «Звезда»

Пленный боевик ВСУ рассказал, в каких условиях проходят службу женщины в рядах украинской армии. По его словам, подготовку они проходят наравне со всеми, но в боях погибают одними из первых.

«Там все были мобилизованные, неподготовленные. И женщины тоже, как и все мы - пушечное мясо. У меня первый выход был в Шевченко, нас там сразу задолбили», - рассказал пленный.

В основном на службу мобилизуют женщин-заключенных, которым эта идея изначально не нравится из-за слабой подготовки.

Что касается самого пленного, то он также был негоден из-за косоглазия, а в 2017 году и вовсе снят с воинского учета, однако позже выяснилось, что сейчас ничто не мешает отправить его на фронт.

Ранее другой попавший в плен боевик признался, что выдавал себя за гражданского и хотел остаться в России.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов

#армия #женщины #ВСУ #пленный всу
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