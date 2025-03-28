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ВСУ ударили по газоизмерительной станции «Суджа»

Минобороны России сообщает, что энергетический объект фактически уничтожен в результате сильного возгорания.
2025-03-28 11:35:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

МО РФ сообщает о том, что Киев ударил по газоизмерительной станции «Суджа», по предварительной информации, реактивными снарядами HIMARS. 

Удар нанесен 28 марта около 10.20. Российское оборонное ведомство отметило, что на газоизмерительной станции произошло сильное возгорание, которое привело к фактическому уничтожению энергетического объекта. 

Помимо этого, Минобороны России сообщило, что сегодня утром наши средства ПВО сбили 19 украинских беспилотников самолетного типа в Саратовской области. Объектом их атаки была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

Еще вчера, 27 марта, в Белгородской области около 15.00 произошло отключение электроснабжения в Шебекинском районе. Причиной стал прицельный артиллерийский обстрел со стороны ВСУ по объекту филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго». 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что все публично заявленные обязательства Украины о якобы прекращении намеренных атак по гражданской энергетической инфраструктуре РФ - не более чем очередная уловка Зеленского. Цель - не допустить обрушения фронта ВСУ и восстановить военный потенциал при помощи европейских «союзников».

Ранее сообщалось, что Киев ударил по энергетическим объектам в Крыму и Брянской области. Противник использовал беспилотные летательные аппараты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #HIMARS #энергетическая инфраструктура #Суджа #Газоизмерительная станция
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