За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» украинские националисты потеряли более 520 человек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потеря украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 105-миллиметровая гаубица М101», - сообщил он.

Савчук также сообщил об улучшении тактического положения наших военнослужащих. По его словам, они нанесли поражение двум механизированным и одной штурмовой бригадам противника, а также штурмовому полку ВСУ в районах Котлино, Новосергеевки, Петровского, Красноармейска и Новоалександровки.

Ранее бойцы группировки «Центр» показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ с помощью УР-77. Укрепленные позиции противника обнаружила разведка, после чего расчет реактивной установки разминирования выдвинулся для поражения цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.