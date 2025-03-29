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ВСУ потеряли более 520 боевиков за сутки в зоне группировки «Центр»

Также противник лишился двух танков и боевой бронированной машины, а также шести автомобилей.
2025-03-29 06:02:01
© Фото: Juan Moreno Keystone Press Agency Globallookpress

За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» украинские националисты потеряли более 520 человек. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Потеря украинских вооруженных формирований составили свыше 520 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 105-миллиметровая гаубица М101», - сообщил он.

Савчук также сообщил об улучшении тактического положения наших военнослужащих. По его словам, они нанесли поражение двум механизированным и одной штурмовой бригадам противника, а также штурмовому полку ВСУ в районах Котлино, Новосергеевки, Петровского, Красноармейска и Новоалександровки.

Ранее бойцы группировки «Центр» показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ с помощью УР-77. Укрепленные позиции противника обнаружила разведка, после чего расчет реактивной установки разминирования выдвинулся для поражения цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Александр Савчук #группировка «Центр»
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