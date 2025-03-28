Лейтенант Вилхелмс за две недели боев уничтожил 48 гитлеровцев в ВОВ

Министерство обороны РФ опубликовало рассекреченные документы из фондов Центрального архива МО, которые раскрывают неизвестные страницы биографий героев Великой Отечественной войны. Мультимедийный проект рассказывает о подвигах военнослужащих из республик Советского Союза.

Одним из героев, о чьем подвиге рассказало Минобороны, стал командир роты 92-го стрелкового полка 201-й Латышской стрелковой дивизии Янис Вилхелмс. Он ушел на фронт добровольцем и с первых дней проявил себя как бесстрашный боец.

В боях под деревней Елагино он подползал к вражеским дзотам и забрасывал гранатами амбразуры, уничтожая огневые точки. У разъезда Ворсино Вилхелмс первым ворвался в немецкие укрепления, уничтожив из пистолета-пулемета более 10 гитлеровцев. А под деревней Федотово, отражая танковую атаку, лично подбил первый танк, получив три ранения, но оставаясь в строю.

Он также отличился в наступательных боях на Северо-Западном фронте с января 1942 года. Там он за две недели уничтожил 48 вражеских солдат и офицеров.

«Героический пример т. Вилхелмса, в короткий срок уничтожившего 116 захватчиков, воодушевил бойцов и командиров соседних частей подразделений», - говорится в документе.

Яниса Вилхелмса удостоили звания Героя Советского Союза 21 июля 1942 года. Ему вручили «Золотую звезду», а после Верховный Главнокомандующий Иосиф Сталин встретился с ним лично и поздравил с успехами.

Ранее Минобороны РФ рассекретило факты зверств фашистов в Эстонской ССР в годы ВОВ. На сайте оборонного ведомства появились директивы, карты и схемы, оперативные справки о действиях врага, наградные документы и свидетельства преступлений вермахта и эстонских коллаборационистов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.