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Евкуров: ДОСААФ ведет подготовку молодежи с учетом опыта СВО

ДОСААФ России перестраивает программы подготовки молодежи, учитывая опыт специальной военной операции. Замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров заявил, что организация расширяет перечень военно-учетных специальностей и усиливает взаимодействие с Минобороны.
2025-03-27 15:27:52
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) модернизирует программы подготовки молодежи, интегрируя опыт, полученный в ходе специальной военной операции. Об этом заявил заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров на VIII внеочередном съезде организации. Он подчеркнул, что ДОСААФ расширяет перечень военно-учетных специальностей и развивает авиационные, технические и военно-прикладные виды спорта.

«Основные усилия ДОСААФ России должны быть сосредоточены на выполнении государственных задач, направленных на повышение обороноспособности страны», - отметил Евкуров.

Замглавы оборонного ведомства выступил с приветственным словом от имени министра обороны Андрея Белоусова. В съезде участвовали более 120 делегатов из регионов. Новым председателем ДОСААФ избран Денис Добряков - заслуженный мастер спорта, восьмикратный чемпион мира по парашютному спорту. Ранее он занимал должность временного руководителя организации.

С февраля организация работает в новом статусе - ее деятельность координирует оборонное ведомство. Кроме того, членство в ДОСААФ доступно с 14 лет. Это позволит привлекать подростков к освоению военных специальностей и патриотическому воспитанию на ранних этапах.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ДОСААФ #евкуров #СВО
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