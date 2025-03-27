МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет Д-30 уничтожил пехоту ВСУ в укрытии в Курской области

Артиллеристам хватило лишь одного снаряда для пристрелки - они добились попадания уже вторым выстрелом.
2025-03-27 18:32:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области. Применив 122-мм буксируемое орудие Д-30, расчет нанес точные удары по вражескому опорному пункту, обнаруженному разведкой 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает Минобороны России.

После подтверждения координат цели артиллеристы развернули орудие на позиции и выполнили пристрелочный выстрел. Вторым снарядом они уничтожили укрытие с живой силой противника.

Перед началом штурма позиций ВСУ десантники провели артиллерийскую подготовку, разрушив укрепления и деморализовав обороняющихся. Это значительно облегчило продвижение штурмовых подразделений. После выполнения задачи расчет оперативно сменил позицию, избежав ответного огня.

Орудия Д-30, стоящие на вооружении российских десантных войск, остаются надежным средством огневой поддержки. Их мобильность и точность делают их эффективными орудиями в ходе боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #ВСУ #десантники #д-30
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Броневики СВО. Часть 1
2
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
3
Ми-8. Полет в Магадан
4
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
5
СВО. Батальон штурма и разграждения
6
Пожарные в зоне СВО
7
Танковые двигатели. Дизельные
8
«Иван Папанин». Первый боевой ледокол
9
СВО. Инженерные войска
10
Военная приемка во Вьетнаме
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 