Артиллеристы Уссурийского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения уничтожили пехоту ВСУ в приграничных районах Курской области. Применив 122-мм буксируемое орудие Д-30, расчет нанес точные удары по вражескому опорному пункту, обнаруженному разведкой 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщает Минобороны России.

После подтверждения координат цели артиллеристы развернули орудие на позиции и выполнили пристрелочный выстрел. Вторым снарядом они уничтожили укрытие с живой силой противника.

Перед началом штурма позиций ВСУ десантники провели артиллерийскую подготовку, разрушив укрепления и деморализовав обороняющихся. Это значительно облегчило продвижение штурмовых подразделений. После выполнения задачи расчет оперативно сменил позицию, избежав ответного огня.

Орудия Д-30, стоящие на вооружении российских десантных войск, остаются надежным средством огневой поддержки. Их мобильность и точность делают их эффективными орудиями в ходе боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.