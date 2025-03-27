Военнослужащие группировки войск «Север» продолжают успешное выполнение боевых задач по освобождению приграничных территорий Курской области. При поддержке артиллерии, авиации и расчетов БПЛА российские подразделения уничтожают живую силу и технику противника, продвигаясь вперед и закрепляясь на освобожденных позициях.

Командир подразделения с позывным Молот отметил, что группировка «Север» стала мощной силой, надежно прикрывающей государственную границу на Курском направлении.

«С задачей справляемся», - подчеркнул он.

Гаубичная батарея под командованием военнослужащего с позывным Ангара уничтожила взводный опорный пункт ВСУ в лесистой местности, где находилось около 15 военнослужащих противника.

«Мой прадед участвовал в Курской битве, и я считаю правильным продолжать семейные традиции. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» - заявил командир.

Экипажи танков Т-72 также активно участвуют в операциях. Командир взвода с позывным Кузнец рассказал, как его подразделение уничтожило пункт, где противник сосредоточил средства радиоэлектронной борьбы, мешавшие работе российских БПЛА. Танкист, ранее воевавший в штурмовых отрядах и вернувшийся в строй после ранения, подчеркнул решимость бойцов выполнять поставленные задачи.

Подразделения «Севера» продолжают методичное продвижение, выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций. В ходе боев захватываются трофеи и пленные, что подтверждает эффективность действий российской группировки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.