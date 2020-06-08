Первая репетиция Парада Победы прошла в Новороссийске

Первая репетиция военного парада в честь 75-летия Великой Победы прошла в Новороссийске, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Тренировки проводятся на площади перед Морской государственной академией имени Ф.Ф. Ушакова (МГА), возле мемориала «Малая земля». 24 июня по городу пройдут парадные расчеты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота и других силовых ведомств.

Всего в военном параде примут участие более 1 300 военнослужащих, в небе пролетят около 10 самолетов и вертолетов, по земле проедут более 25 единиц техники. Также будет задействовано около пяти кораблей.

Зрители парада увидят боевые машины десанта БМД-4М, БМД-2КА-У, 120-миллиметровые самоходно-артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С», бронетранспортеры БТР-ЗД со стрелками-зенитчиками, вооруженными ПЗРК «Игла», бронеавтомобили «Рысь», 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10» на базе МТ-ЛБ.

БМД-4М - боевая машина десанта, является модернизированной версией БМД-4. Ее основная особенность - оригинальный силовой блок и ходовая часть заменены на серийные, применяемые на БМП-3, что позволяет сократить затраты на обслуживание и эксплуатацию в войсках.

Предназначена для транспортировки личного состава Воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Авиадесантируется парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.

Экипаж БМД-4М - три человека. В качестве десанта БМД-4М перевозит до шести человек. Удобство стрельбы обеспечивается лазерным дальномером, приборами ночного видения, тепловизором и средством сопровождения цели.