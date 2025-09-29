МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Бойцы организовали эшелонированную систему против БПЛА в зоне СВО

Слаженные действия расчетов РЛС, операторов FPV-дронов и зенитчиков позволяют эффективно отражать беспилотные атаки противника.
2025-09-29 16:05:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Красноармейском направлении специальной военной операции подразделения группировки войск «Центр» выстроили эшелонированную систему борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. Об этом сообщает Минобороны России.

Для нейтрализации разведывательных и ударных БПЛА самолетного типа, FPV-дронов, дронов «Баба-яга» применяется комбинированный подход, позволяющий перекрывать воздушное пространство на всех высотах.

Обнаружение целей на дальних подступах осуществляется с помощью радиолокационных станций. После подтверждения угрозы операторы FPV-дронов, руководствуясь данными РЛС, направляют ударные беспилотники на уничтожение тараном вражеских дронов.

На ближних эшелонах обороны в дело вступают зенитчики. Низколетящие цели поражаются из автоматов и пулеметов, а на дальности свыше полутора километров - переносными зенитными ракетными комплексами «Игла».

Такая многоуровневая система обеспечивает надежное прикрытие войск и объектов, минимизируя риски для личного состава.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #красноармейское направление
