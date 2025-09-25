МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врио командующего ВДВ вручил двум полкам ордена Александра Невского

Также состоялось награждение государственными наградами военнослужащих соединения, проявивших мужество и самоотверженность в ходе выполнения боевых задач в рамках СВО.
2025-09-25 13:35:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Два гвардейских десантно-штурмовых полка псковского соединения ВДВ получили ордена Александра Невского. Торжественная церемония состоялась с участием временно исполняющего обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майора Сергея Чубарыкина, сообщили в Минобороны России.

Высоких наград полки удостоены за подвиги и отличия в боях в ходе специальной военной операции. Чубарыкин лично прикрепил ордена к полотнищу Георгиевских знамен, а затем поздравил личный состав и отметил, что на полях СВО десантники успешно решают самые сложные задачи, проявляя мужество и героизм. Он также поблагодарил ветеранов, заложивших традиции.

Генерал-майор выразил уверенность, что десантники продолжат успешно выполнять самые сложные задачи и вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности России.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил госнаграды бойцам, отличившимся в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #орден александра невского
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 