Врио командующего ВДВ вручил двум полкам ордена Александра Невского

Два гвардейских десантно-штурмовых полка псковского соединения ВДВ получили ордена Александра Невского. Торжественная церемония состоялась с участием временно исполняющего обязанности командующего Воздушно-десантными войсками генерал-майора Сергея Чубарыкина, сообщили в Минобороны России.

Высоких наград полки удостоены за подвиги и отличия в боях в ходе специальной военной операции. Чубарыкин лично прикрепил ордена к полотнищу Георгиевских знамен, а затем поздравил личный состав и отметил, что на полях СВО десантники успешно решают самые сложные задачи, проявляя мужество и героизм. Он также поблагодарил ветеранов, заложивших традиции.

Генерал-майор выразил уверенность, что десантники продолжат успешно выполнять самые сложные задачи и вносить весомый вклад в укрепление обороноспособности России.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил госнаграды бойцам, отличившимся в зоне спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.