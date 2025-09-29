МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цивилева рассказала о льготах на образование для жен участников СВО

Также Анна Цивилева сообщила о том, что фонд «Защитники Отечества» также помогает с трудоустройством женам и вдовам участников специальной военной операции.
Борис Чесноков 2025-09-29 13:50:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Статс-секретарь - заместитель министра обороны России и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала про получение льгот для жен и вдов участников специальной военной операции.

«Для жен участников специальной военной операции есть льготные возможности, когда они могут получить дополнительное образование бесплатно», - сказала Цивилева журналистам в кулуарах на расширенном заседании комиссии Государственного совета. 

Также она рассказала, что фонд «Защитники Отечества» помогает и вдовам, особенно когда речь идет о чем-то, связанном с маленькими детьми. В качестве примера она привела помощь с трудоустройством, когда женщина вынуждена выйти на работу, потеряв ранее квалификацию, или когда ей необходимо устроиться на неполный рабочий день, чтобы иметь возможность посвящать себя детям. 

Расширенное заседание комиссии Государственного совета было посвящено мерам, принимаемым относительно поддержки ветеранов специальной военной операции. Собрались чиновники федерального уровня, главы регионов и сами участники спецоперации. 

Открывал заседание помощник президента России Алексей Дюмин. Он отметил, что по теме поддержки ветеранов уже проделана большая работа, но остались и нерешенные вопросы. 

«Мы сегодня собрались сверить часы, посмотреть, что как работает, посмотреть, почему, из-за чего не решаются те или иные вопросы», - сказал Дюмин. 
 

Помощник президента призвал участников расширенного совета обратить внимание на успешный опыт в регионах. Особенно выделил три области - Московскую Рязанскую и Новосибирскую. Так, например, под Рязанью уже действует реабилитационный центр, который в этом году готов принять более 2 000 участников спецоперации и членов их семей.

Там удалось побывать нашей съемочной группе. Это место в курортной зоне Мещерского края. Возник центр на месте обанкротившегося санатория еще советской постройки. А сейчас больше напоминает СПА-отель с водолечебницей, бассейном и, разумеется, медицинскими процедурными кабинетами. Его отличительная особенность в том, что здесь могут проходить реабилитацию не только сами участники спецоперации, но и их семьи. В том числе - родные погибших и пропавших без вести.

Опыт Новосибирской области интересен в плане организации. Здесь ветеранам выдают специальные сертификаты, по которым они могут получить различную помощь. В том числе и стоматологическую. Например, протезирование зубов, что, кстати, пользуется высоким спросом.

По итогам сегодняшних обсуждений участники обменяются опытом, суммируют услышанное и представят на Госсовете президенту России - заседание должно состояться в конце октября.

Ранее Анна Цивилева заявила, что наставники из монастыря помогут ветеранам СВО в первом в России Центре духовной реабилитации в Псковской области. Предполагается, что они станут для ветеранов основной опорой и теми, кто подсказывает им смыслы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

© Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
