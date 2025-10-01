МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов с коллегой из КНДР открыл памятник подвигу корейских партизан

Скульптурная композиция находится на Аллее Союзников у Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье.
2025-10-01 18:10:00
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль открыли скульптурную композицию «Союзники. Бойцы Кореи». 

Композиция посвящена подвигу корейских партизан - союзников РККА в годы Второй мировой войны. Церемония открытия состоялась на Аллее Союзников у Главного храма ВС РФ. Монумент приурочен к празднованию 80-летия победы во Второй мировой войне. 

Белоусов подчеркнул, что памятник символизирует нерушимое братство двух народов. Корейские товарищи, отметил министр, вместе с Красной армией шли к независимости и возрождению Отечества. При этом министр особо отметил, что участие корейских войск в освобождении Курской области от украинских неонацистов подтвердило всеобъемлющий стратегический союз между Россией и КНДР

Андрей Белоусов передал лидеру Корейской Народно-Демократической Республики товарищу Ким Чен Ыну миниатюрную бронзовую копию скульптурной композиции. 

«Скульптурная композиция "Союзники. Бойцы Кореи" изображает группу партизан, устремляющихся вперед в атаке и поддерживающих друг друга в боевом порыве», - говорится в сообщении.

Также в торжественной церемонии приняли участие помощник президента России Владимир Мединский, представители руководства МО РФ и посольства КНДР в России, представители Госдумы и Министерства иностранных дел Российской Федерации, члены «Юнармии» и другие почетные гости. 

Отмечено, что ранее делегации оборонных ведомств России и КНДР возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтили минутой молчания память воинов, погибших на фронтах сражений Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #КНДР #Главный храм ВС РФ #Андрей Белоусов #Но Гван Чхоль
