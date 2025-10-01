МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сухопутных войск

Глава государства поблагодарил военнослужащих за верность долгу, а также проявленные в зоне СВО стойкость и мужество.
Ян Брацкий 2025-10-01 09:30:08
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Президент России Владимир Путин обратился к ветеранам и военным с поздравлениями по случаю Дня Сухопутных войск. Глава государства особо отметил проявленные бойцами в зоне специальной военной операции стойкость и мужество, упомянул верность присяге и долгу.

«Важно, что сегодня вы стремитесь быть достойными героических традиций предшественников, демонстрируете неизменную верность присяге и долгу, высокую выучку и стойкость, в том числе в ходе специальной военной операции», - говорится в поздравительной телеграмме.

Особые слова поздравлений российский лидер адресовал ветеранам Великой Отечественной войны, разгромившим нацизм и отстоявшим свободу и независимость страны. Путин также выразил уверенность, что и новые поколения ее защитников продолжат успешно решать поставленные перед ними задачи, совершенствовать свой профессионализм и защищать безопасность граждан и национальные интересы России.

Ранее к военнослужащим Сухопутных войск обратился Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Он также поздравил бойцов, отметив, что воины-сухопутчики во все времена с честью выполняли свой долг, верой и правой служили Отчизне.

#армия #ВС РФ #Сухопутные войска #Владимир Путин #Президент #поздравление
