Министерство обороны России опубликовало видео с кадрами из Северска Малого в Донецкой Народной Республике. На них зафиксированы действия военнослужащих группировки войск «Юг», которые ранее установили контроль над населенным пунктом.

По данным ведомства, в боевых действиях участвовала 7-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада 3-й общевойсковой армии. Перед штурмом активно применялись беспилотные летательные аппараты. Они выявляли огневые точки и позиции противника, после чего по ним наносились артиллерийские удары.

Дроны также использовались для пресечения попыток подвоза боеприпасов и личного состава к укреплениям. Штурмовые группы поэтапно зачищали здания, ликвидируя огневые точки и укрепления, что позволило закрепить успех на этом участке.

Ранее Минобороны России показало кадры боев за Шандриголово, населенный пункт военнослужащие из состава 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» освободили вчера, 29 сентября 2025 года.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.