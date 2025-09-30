Белоусов передал «Золотую Звезду» вдове и дочерям Константина Чиркова

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов передал «Золотую Звезду» вдове и дочерям Героя России Константина Чиркова. В ноябре прошлого года он погиб в Курской области, после того как отбил атаку боевиков и спас сослуживцев.

«Каждая "Звезда" - это история подвига. Но с вашим супругом особый случай. Он командовал штурмовой группой. Там почти все были ранены, и он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, и вызвал огонь на себя. Так решил распорядиться своей жизнью», - сказал Белоусов.

О командире Константине Чиркове сослуживцы говорят в настоящем времени. До сих пор не могут поверить, что его нет.

«Я его давно знаю. Он был в минометной батарее, до того как стал командиром нашего взвода. Отзывчивый, хороший и общительный человек», - вспомнил радиотелефонист с позывным Степной.

Осенью 2024 года военнослужащих гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского перебросили в Курскую область. В их числе был и командир взвода с позывным Чир. 18 ноября рано утром он с группой выехал навстречу украинским боевикам. Враг готовил наступление.

«На 10 едущих квадроциклов летело около 20-30 дронов. Постоянно работала артиллерия, кассеты, постоянно все взрывалось», - рассказал замкомандира батальона с позывным Корнет.

Штурмовики давили на газ и ехали дальше. К противнику подбирались вплотную. В это время операторы с дронов наблюдали за каждым шагом.

«Залетели на квадроциклах на позицию. Я их вел. До точки, до которой назначено было, они доехали, все нормально. Завязался бой, они первую атаку отбили, все хорошо», - объяснил оператор БПЛА с позывным Кип.

Во вражеский опорник закидывали гранаты, стреляли из автоматов. Уничтожили около 20 боевиков. Наши парни закрепились и продолжали отбивать атаки. Стреляли из натовских пулеметов и гранатометов, которые нашли на позициях противника.

«Уничтожали противника. И когда начали заканчиваться боеприпасы, где-то в обед, ему удалось еще один опорный пункт взять под свой контроль», - отметил Корнет.

Ликвидировали еще одно подразделение. Тем временем ВСУшники собирали в сторону наших бойцов все свои силы.

«Невозможно там было находиться, потому что даже РСЗО задействовали, ствольную артиллерию. Летело все, но они в этот момент еще умудрялись отбиваться», - говорит оператор БПЛА с позывным Шорец.

Командир Чирков организовал круговую оборону. Сбивали дроны, громили бронированные машины, ликвидировали боевиков. Националисты безуспешно предпринимали попытки захватить опорник.

«Боевые машины, как только подъезжали, получали повреждения и откатывались в соседние лесополосы. При подходе боевиков дистанция была 15-20 метров. Костя очень спокойно себя вел, умело командовал», - рассказал замкомандира роты с позывным Бикус.

ВСУшники не давали подтянуть подкрепление. Группа Чира была отрезана. К концу дня в живых остались трое, все были ранены. Себе и двоим штурмовикам командир оказал первую помощь.

«Он им сказал эвакуироваться, пробовать отходить, и они окольными путями, накрывшись антидроновыми одеялами, потихоньку вышли к нашим и были эвакуированы», - вспоминает Шорец.

Чир остался один, прикрывал отход, а потом вызвал огонь артиллерии полка на себя. Были уничтожены американские машины «Брэдли», враг потерял взвод, а командир Чирков получил ранения, несовместимые с жизнью.

«Был хорошим парнем, отзывчивым, добрым. На него можно было положиться», - заверил Кип.

У героя остались жена и три дочери. Младший лейтенант родом из города Сосновоборск Красноярского края. Боевой опыт - чеченская кампания в начале 2000-х, а в 2022 году ушел на СВО. Был в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье. Родным Чир не любил рассказывать о боевой работе, лишь изредка отправлял домой фотографии и небольшие видео. Константину Чиркову был 41 год. Указом президента Владимира Путина офицеру посмертно присвоили звание Героя России.