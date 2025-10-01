Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вербовое на территории Днепропетровской области. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток».

Военнослужащие группировки за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике двух украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Полтавка, Новогригоровка и Новониколаевка в Запорожской области.

Отмечено, что за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял до 315 боевиков. Также неприятель лишился боевой бронированной машины и 11 автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские расчеты беспилотников уничтожили пикапы врага в Днепропетровской области. Операторы ударных БПЛА нанесли точечные удары по транспорту и местам выгрузки имущества неприятеля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.