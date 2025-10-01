МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2025-10-01 12:14:34
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вербовое на территории Днепропетровской области. Его взяли под контроль военнослужащие группировки войск «Восток».

Военнослужащие группировки за сутки нанесли огневое поражение живой силе и технике двух украинских бригад. Это произошло в районах населенных пунктов Полтавка, Новогригоровка и Новониколаевка в Запорожской области. 

Отмечено, что за сутки в зоне ответственности группировки войск «Восток» противник потерял до 315 боевиков. Также неприятель лишился боевой бронированной машины и 11 автомобилей. 

Ранее сообщалось, что российские расчеты беспилотников уничтожили пикапы врага в Днепропетровской области. Операторы ударных БПЛА нанесли точечные удары по транспорту и местам выгрузки имущества неприятеля.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Днепропетровская область #группировка восток #Вербовое
