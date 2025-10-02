За ночь над российскими регионами сбили 85 украинских дронов

Минобороны сообщило об уничтожении силами ПВО 85 украинских беспилотников над российскими регионами минувшей ночью.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских БПЛА», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Над Воронежской областью сбили 38 дронов, еще 13 - над Крымом, 11 дронов самолетного типа силы ПВО уничтожили над Белгородской областью, 10 - над Саратовской.

Семь беспилотников сбиты над Ростовской областью, четыре - над Волгоградской. Обломки еще двух БПЛА рухнули в Пензенской области.

Губернатор Воронежской области, где минувшей ночью сбили больше всего дронов, обратился к жителям региона в своем Telegram-канале. Александр Гусев попросил их сохранять спокойствие и не подходить к окнам. Всю ночь в регионе работали системы оповещения граждан. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, серьезных разрушений тоже нет.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.