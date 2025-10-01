Министр обороны КНДР заявил о полной поддержке страной народа России

Министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики генерал армии Но Гван Чхоль заявил, что его страна полностью поддерживает народ и армию России, которые под руководством президента Владимира Путина отстаивают суверенитет и территориальную целостность государства.

«Под стратегическим руководством лидеров Кореи и России сегодня отношения между нашими двумя странами развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве. Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства, армии и народа России, который под руководством президента страны товарища Путина надежно отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы страны», - сказал Но Гван Чхоль.

Эти слова прозвучали на церемонии открытия скульптурной композиции «Союзники. Бойцы Кореи» у Главного храма Вооруженных сил России. Монумент посвящен подвигу корейских партизан - союзников Красной армии в годы Второй мировой войны и приурочен к 80-летию победы.

В церемонии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента России Владимир Мединский, представители Госдумы, МИД России, посольства КНДР, а также члены движения «Юнармия».

Андрей Белоусов подчеркнул, что памятник стал символом нерушимого братства России и Кореи и важным вкладом в сохранение исторической памяти. Владимир Мединский отметил, что история двух стран имеет много общих корней, а открытая в Подмосковье скульптура символизирует боевое братство народов, «выкованное огнем и кровью».

Скульптура изображает трех бойцов Корейской народной революционной армии - мужчина держит флаг и пистолет маузер, рядом женщина с винтовкой и гранатой и партизан с винтовкой Arisaka и ящиком боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.