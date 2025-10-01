МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Министр обороны КНДР заявил о полной поддержке страной народа России

Подвиги Красной армии навсегда останутся в памяти корейского народа, а современное сотрудничество России и КНДР развивается в рамках всеобъемлющего стратегического союза, отметил министр обороны КНДР.
2025-10-01 18:33:50
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики генерал армии Но Гван Чхоль заявил, что его страна полностью поддерживает народ и армию России, которые под руководством президента Владимира Путина отстаивают суверенитет и территориальную целостность государства.

«Под стратегическим руководством лидеров Кореи и России сегодня отношения между нашими двумя странами развиваются во всеобъемлющем и целеустремленном в будущее сотрудничестве. Мы будем полностью поддерживать борьбу правительства, армии и народа России, который под руководством президента страны товарища Путина надежно отстаивает право на суверенитет, территориальную целостность и интересы страны», - сказал Но Гван Чхоль.

Эти слова прозвучали на церемонии открытия скульптурной композиции «Союзники. Бойцы Кореи» у Главного храма Вооруженных сил России. Монумент посвящен подвигу корейских партизан - союзников Красной армии в годы Второй мировой войны и приурочен к 80-летию победы.

В церемонии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента России Владимир Мединский, представители Госдумы, МИД России, посольства КНДР, а также члены движения «Юнармия».

Андрей Белоусов подчеркнул, что памятник стал символом нерушимого братства России и Кореи и важным вкладом в сохранение исторической памяти. Владимир Мединский отметил, что история двух стран имеет много общих корней, а открытая в Подмосковье скульптура символизирует боевое братство народов, «выкованное огнем и кровью».

Скульптура изображает трех бойцов Корейской народной революционной армии - мужчина держит флаг и пистолет маузер, рядом женщина с винтовкой и гранатой и партизан с винтовкой Arisaka и ящиком боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Памятник #КНДР #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 