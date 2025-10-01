МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Партию БМПТ отправили в российские войска

Боевые машины поддержки танков хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО и качественно усиливают танковые и мотострелковые подразделения.
2025-10-01 16:26:01
© Фото: концерн «Уралвагонзавод» © Видео: концерн «Уралвагонзавод»

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») отправил в войска очередную партию боевых машин поддержки танков (БМПТ), сообщает предприятие. По данным завода, машины образца 2025 года получили ряд модернизаций и предназначены для усиления танковых и мотострелковых подразделений.

БМПТ показали свою эффективность в ходе специальной военной операции и востребованы в войсках как в связке с танками, так и в качестве самостоятельной боевой единицы. Концерн отмечает, что современные версии машины оснащены усовершенствованной защитой, цифровой системой управления огнем и средствами противодействия беспилотникам.

Машина оснащена следующим образом: два 30-мм автоматических орудия со спаренным пулеметом калибра 7,62 мм, четыре управляемые ракеты «Атака-Т», а также два 30-мм автоматических гранатомета. Боекомплект к автоматическому оружию составляет до 900 снарядов, экипаж - пять человек. Силовая установка базируется на двигателе В-92С2 мощностью 1 000 лошадиных сил, ходовая часть унифицирована с танком Т-90.

УВЗ подчеркивает, что машины 2025 модельного года получили увеличенное количество модулей динамической защиты, дополнительную защиту бортов, комплекты РЭБ для противодействия дронам и средствам разведки противника. По утверждению завода, цифровая система управления огнем обеспечивает обнаружение и поражение целей на разной дальности - в том числе низколетящих воздушных целей.

Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в комментарии заводу отметил высокий спрос на БМПТ и возможность дальнейшей модернизации платформы. Производственные поставки, по его словам, продолжаются в рамках текущих государственных заказов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Уралвагонзавод #бмпт #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 