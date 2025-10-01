Партию БМПТ отправили в российские войска

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») отправил в войска очередную партию боевых машин поддержки танков (БМПТ), сообщает предприятие. По данным завода, машины образца 2025 года получили ряд модернизаций и предназначены для усиления танковых и мотострелковых подразделений.

БМПТ показали свою эффективность в ходе специальной военной операции и востребованы в войсках как в связке с танками, так и в качестве самостоятельной боевой единицы. Концерн отмечает, что современные версии машины оснащены усовершенствованной защитой, цифровой системой управления огнем и средствами противодействия беспилотникам.

Машина оснащена следующим образом: два 30-мм автоматических орудия со спаренным пулеметом калибра 7,62 мм, четыре управляемые ракеты «Атака-Т», а также два 30-мм автоматических гранатомета. Боекомплект к автоматическому оружию составляет до 900 снарядов, экипаж - пять человек. Силовая установка базируется на двигателе В-92С2 мощностью 1 000 лошадиных сил, ходовая часть унифицирована с танком Т-90.

УВЗ подчеркивает, что машины 2025 модельного года получили увеличенное количество модулей динамической защиты, дополнительную защиту бортов, комплекты РЭБ для противодействия дронам и средствам разведки противника. По утверждению завода, цифровая система управления огнем обеспечивает обнаружение и поражение целей на разной дальности - в том числе низколетящих воздушных целей.

Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов в комментарии заводу отметил высокий спрос на БМПТ и возможность дальнейшей модернизации платформы. Производственные поставки, по его словам, продолжаются в рамках текущих государственных заказов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.