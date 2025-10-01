МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мединский назвал памятник союзникам символом боевого братства РФ и КНДР

По словам Владимира Мединского, памятник отражает общую историю двух стран, переплетенную боевыми испытаниями.
2025-10-01 18:17:53
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что открытая в Подмосковье скульптурная композиция «Союзники. Бойцы Кореи» стала символом боевого братства народов России и КНДР, выкованного в годы Второй мировой войны.

«Были заложены исторические основы особо теплых, радушных отношений россиян и корейцев. Памятник, который мы открываем сегодня, символизирует еще одно общее дело. Он символизирует боевое братство народов наших стран, выкованное огнем и кровью», - сказал Мединский в ходе своего выступления.

Церемония открытия монумента прошла на Аллее Союзников у Главного храма Вооруженных сил РФ и была приурочена к 80-летию победы во Второй мировой войне. В мероприятии приняли участие министр обороны России Андрей Белоусов и министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

Глава российского оборонного ведомства отметил, что монумент станет данью памяти поколению победителей и важным вкладом в сохранение исторической правды. Российский министр обороны передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну миниатюрную копию скульптуры.

Глава оборонного ведомства КНДР в свою очередь заявил, что подвиги Красной армии навсегда вписаны в историю Кореи, а современное сотрудничество Москвы и Пхеньяна развивается в русле стратегического союза.

Скульптура изображает трех партизан Корейской народной революционной армии. Центральная фигура мужчины держит флаг антияпонских народных партизан и пистолет маузер, рядом женщина с винтовкой и гранатой, а также боец с винтовкой Arisaka и ящиком боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

