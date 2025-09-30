МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный рассказал, как командир ушел в туалет во время атаки ВС РФ и исчез

Сергей Мартынюк уточнил, что его командира с позывным Травник звали Юрий Стокулюк. По словам Мартынюка, тот тоже попал в плен.
2025-09-30 16:14:45
Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры беседы с пленным военнослужащим 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергеем Мартынюком. Он рассказал, что попал в армию после задержания представителями территориального центра комплектования, когда возвращался домой.

По словам Мартынюка, его вместе с другими мобилизованными доставили в Винницкую область, где формировали группы для отправки на фронт. Он утверждает, что отказ от службы грозил немедленным направлением в штурмовые подразделения.

Во время пребывания на позиции, отметил Мартынюк, командир отделения Юрий Стокулюк с позывным Травник внезапно исчез.

«Зашли русские в лесопосадку. Он пошел в ту сторону в туалет и исчез. В плен», - рассказал Мартынюк.

Свое пленение он объяснил тем, что подразделение попало под минометный обстрел и было забросано гранатами, после чего бойцам предложили сдаться.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил Украины Юрий Терновский, взятый в плен в зоне СВО, заявил, что в его подразделении командир с позывным Бабай издевался над подчиненными, самовольно оставившими часть. По словам пленного, таких солдат привязывали к дереву и избивали палками.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

