Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский дрон

Активнее всего противник атаковал Воронежскую и Белгородскую области, над которыми были сбиты 46 БПЛА.
2025-09-30 07:40:09
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки объектов на территории России минувшей ночью. Дежурные силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

В небе над Воронежской областью сбиты 26 дронов, 25 БПЛА - над территорией Белгородской области.

Еще 12 беспилотников уничтожены в небе над Ростовской областью, 11 - над Курской. Обломки семи БПЛА рухнули на территории Волгоградской области.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях ночной атаки украинских дронов на подмосковный Воскресенск. Там обломки беспилотника рухнули на частный дом, после чего он загорелся. Жертвами пожара стали пожилая женщина и ее маленький внук.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла
