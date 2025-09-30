Силы ПВО за ночь сбили 81 украинский дрон

Киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки объектов на территории России минувшей ночью. Дежурные силы ПВО уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

В небе над Воронежской областью сбиты 26 дронов, 25 БПЛА - над территорией Белгородской области.

Еще 12 беспилотников уничтожены в небе над Ростовской областью, 11 - над Курской. Обломки семи БПЛА рухнули на территории Волгоградской области.

Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о последствиях ночной атаки украинских дронов на подмосковный Воскресенск. Там обломки беспилотника рухнули на частный дом, после чего он загорелся. Жертвами пожара стали пожилая женщина и ее маленький внук.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.