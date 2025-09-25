МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Цимлянский вручил сахалинским военнослужащим награды за героизм в зоне СВО

За успешное выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции указом президента РФ пятеро сахалинских военнослужащих награждены медалями «За отвагу» и «За храбрость» II степени.
2025-09-25 18:32:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Южно-Сахалинске состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих Восточного военного округа, принимавших участие в специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации пятеро сахалинцев были удостоены медалей «За отвагу» и «За храбрость» II степени.

Награды героям вручил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России вице-адмирал Владимир Цимлянский. В церемонии также принял участие первый заместитель губернатора Сахалинской области - руководитель администрации губернатора и правительства региона Сергей Байдаков.

Мероприятие прошло в историческом парке «Россия - моя история». Перед началом церемонии для почетных гостей была организована театрализованная экскурсия по выставочному проекту «Дальневосточный финал. От войны к миру».

Церемония открылась внесением государственного флага России и флага Сахалинской области. Прозвучал гимн страны, после чего к военнослужащим обратился Цимлянский.

«Большое спасибо вам! Благодарю ваших родителей и учителей за то, что воспитали настоящих воинов, которые могут постоять за себя и за Родину! Поздравляю с наградами!» - сказал он.

В настоящее время в Сахалинской области работает конкурсная комиссия по вопросам подготовки граждан к военной службе и патриотическому воспитанию молодежи.

Ранее на брифинге Цимлянский заявил, что для оповещения граждан в ходе осеннего призыва 2025 года будут использованы электронные повестки, уведомления о них поступят в личный кабинет на сайте «Госуслуги». При неявке по электронной повестке по истечении 20 дней к гражданам будут применены временные ограничительные меры.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

