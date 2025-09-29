Саперы группировки войск «Восток» расчищают путь технике и штурмовикам в районе сел Степовое и Калиновское Днепропетровской области. Рано утром саперы выезжают на мотоциклах. Скорость небольшая, все внимание на дорогу. Повсюду неразорвавшиеся вражеские боеприпасы, которые боевики сбрасывают по ночам с квадрокоптеров.

Близко к ним не подходят, это опасно. Тротиловую шашку привязывают к ветке, поджигают шнур, аккуратно кладут рядом и уезжают. Иногда «сюрпризы» от ВСУ получается забрать целыми.

«Пластит просто упакован в коробку и обмотан маскировочной сетью. Проезжает какая-то техника, магнитный датчик срабатывает на нее, и она взрывается», - рассказал командир саперного отделения с позывным Кот.

Сейчас саперы работают недалеко от сел Степовое и Калиновское в Днепропетровской области, которые освободили на прошлой неделе. Проверяют пути для продвижения наших штурмовиков и техники.

«Взорвали три штуки, поехали дальше. Километра два-три может еще быть на дороге. За день самое большее было восемь штук на одном маршруте», - объяснил сапер с позывным Мороз.

И это только у одной группы разминирования, а их в саперном полку группировки «Восток» - десятки. Во вражеских блиндажах находят растяжки - гранаты с леской. За машиной - саперы с металлоискателем. Очередная находка у линий электропередачи.

«Они минировали не только ЛЭП. Они минировали все. Все поля были заминированы, и сейчас мы продолжаем это все разгребать», - говорит сапер с позывным Калина.

Когда штурмовики освобождают села, главное правило - ничего не трогать. Боевики минируют тела погибших сослуживцев и даже убивают животных.

«Берут зайца, вытряхивают все из него, запихивают мину ПТМ-3 и минируют с помощью электромагнитного датчика цели. Вы к нему особо не подходите еще, а он уже с расстояния срабатывает», - рассказал командир саперного взвода с позывным Кнут.

Медленно, шаг за шагом, в день бойцы проходят до 10 километров. Сами саперы под защитой многослойного защитного костюма.

«Внутри как в бане. Килограммов 25-30, я думаю, он весит. Называется "черепаха". Сам бронежилет, отдельно идет костюм кевларовый. Вот эти рукава, это нижний комплект», - продемонстрировал старший сапер с позывным Чех.

Вражеские самодельные взрывные устройства находят в радиоприемниках, банках с соком. Враг маскирует их под ветки и куски грязи. Ближе к зиме начал начинять тротилом дрова.

«Когда полено начинает гореть, капсюль начинает нагреваться, и, соответственно, форс огня передается и происходит подрыв. Оно происходит не сразу», - объяснил Кнут.

Пока боевики сеют мины, в том числе на огороды мирных жителей, российская армия сеет панику в рядах ВСУ. Группировка войск «Восток» расширяет свое присутствие в Днепропетровской и Запорожской областях. Только за сентябрь российский триколор развернули уже в 10 населенных пунктах за границей ДНР. Сейчас боевиков громят в районах Гуляйполя, Успеновки, Вербового, Великомихайловки и Подгавриловки.