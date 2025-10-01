МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Евкуров и министр обороны КНДР почтили память погибших в Великой Отечественной

Делегации оборонных ведомств России и КНДР возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
2025-10-01 18:26:55
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Минобороны России. 

Делегации военных ведомств двух стран возложили цветы к мемориалу Могила Неизвестного Солдата, который находится в Александровском саду в Москве.  
 
Также сообщается, что сегодня Андрей Белоусов и Но Гван Чхоль открыли памятник подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны. Сама композиция находится на Аллее Союзников у Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье. Памятник называется «Союзники. Бойцы Кореи». 

В ходе торжественной церемонии Белоусов подчеркнул, что участие военнослужащих КНДР в боях в Курской области подтвердило союз двух стран. Его коллега из Корейской Народно-Демократической Республики в свою очередь заявил о полной поддержке народа России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Москва #армия #Юнус-Бек Евкуров #Александровский сад #Мемориал Могила Неизвестного солдата #Но Гван Чхоль
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
3
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
5
«Панцирь». Работа в период СВО
6
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
7
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
8
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
9
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
10
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 