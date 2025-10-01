Евкуров и министр обороны КНДР почтили память погибших в Великой Отечественной

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров и министр обороны КНДР Но Гван Чхоль почтили память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Минобороны России.

Делегации военных ведомств двух стран возложили цветы к мемориалу Могила Неизвестного Солдата, который находится в Александровском саду в Москве.



Также сообщается, что сегодня Андрей Белоусов и Но Гван Чхоль открыли памятник подвигу корейских партизан в годы Второй мировой войны. Сама композиция находится на Аллее Союзников у Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье. Памятник называется «Союзники. Бойцы Кореи».

В ходе торжественной церемонии Белоусов подчеркнул, что участие военнослужащих КНДР в боях в Курской области подтвердило союз двух стран. Его коллега из Корейской Народно-Демократической Республики в свою очередь заявил о полной поддержке народа России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.