Дроноводы уничтожили пикапы врага в Днепропетровской области

Операторы ударных беспилотников нанесли точечные удары по транспорту и местам выгрузки имущества неприятеля.
2025-09-25 15:10:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пикапы ВСУ, перевозившие военнослужащих и материальные средства на огневые позиции в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

На кадрах, снятых самими ударными беспилотниками, видно, как дроны преследуют украинские автомобили по грунтовым дорогам. Демонстрируются последствия точного удара - пожар и клубы дыма.

Камеры фиксируют разные машины, которые противник использовал для переброски живой силы и имущества. Дрон снижается почти вплотную: в кадр попадает кузов, двери и даже салон машины. На кадрах, снятых с высоты птичьего полета один автомобиль охвачен пламенем и густым дымом, второй стоит рядом, выведенный из строя.

Как отметили в Минобороны, в результате точечных ударов беспилотников пикапы ВСУ и находившиеся в них боевики были уничтожены, а планы противника по ротации на огневых позициях сорваны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #Днепропетровская область #пикапы
