Дроновод Мастер рассказал, как ВСУ пытаются спастись от ударов наших БПЛА

При атаке позиций ВСУ нашим дроноводам приходится преодолевать украинские системы РЭБ, с помощью которых боевики пытаются защититься от ударов с неба.
2025-10-02 06:33:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Расчеты ударных беспилотников 238-й артиллерийской бригады южной группировки войск уничтожили пункты временной дислокации, технику и живую силу украинских боевиков на Константиновском направлении СВО. Дроноводы бьют по позициям врага замаскированным в лесу, а также уничтожают ретрансляторы и технику, с помощью которой ВСУ подвозят подкрепление.

«Уничтожаем противника, поражаем опорные пункты, группы пехоты, автомобильную технику. Сейчас много появилось быстродвижущейся техники, мотоциклов и квадроциклов. Очень много малых групп пехоты. Что касается автомобильной техники, то натовских образцов все больше», - рассказал командир расчета БПЛА с позывным Мастер.

В попытке обезопасить себя от постоянных атак наших беспилотников противник активно использует системы радиоэлектронной борьбы. Такие сейчас установлены на каждой позиции ВСУ, уточнил Мастер.

«У них очень хорошие системы РЭБ, на каждой позиции стоят. Приходится их облетать или пикировать с высоты, но наши операторы грамотные, они могут и спикировать в цель», - отметил командир расчета БПЛА.

По целям боевиков летят FPV-дроны с самыми различными боевыми частями. Наши расчеты также активно используют системы сбросов с квадрокоптеров. Благодаря налаженному взаимодействию и эффективному применению ударных БПЛА, противник несет значительные потери в живой силе и технике.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #бпла #ВСУ #Дроноводы #константиновское направление
