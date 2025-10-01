МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белоусов: участие КНДР в боях в Курской области подтвердило союз двух стран

Андрей Белоусов напомнил, что в годы Второй мировой войны РККА и корейские партизаны шли вместе к долгожданной победе.
2025-10-01 18:17:12
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что участие военнослужащих из КНДР в боях за освобождение Курской области подтвердило союз между двумя странами. Он сказал это, открывая памятник подвигу корейских партизан на Аллее Союзников у Главного храма Вооруженных сил России в Подмосковье.

«Сегодня участие корейских военнослужащих в освобождении Курской области от украинских неонацистов стало подтверждением всеобъемлющего стратегического союза между Российской Федерацией и КНДР», - отметил Белоусов. 

Андрей Белоусов охарактеризовал открытый вместе с министром обороны КНДР Но Гван Чхолем памятник как символ нерушимого братства двух народов. Он добавил, что в годы жестоких испытаний Второй мировой корейские товарищи шли к обретению независимости бок о бок с Красной армией. 

Министр обороны Корейской Народно-Демократической Республики в свою очередь заявил о полной поддержке народа России. Он добавил, что подвиги Красной армии навсегда останутся в памяти корейского народа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #КНДР #Курская область #Андрей Белоусов
