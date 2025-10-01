Двадцать дронов ВСУ были сбиты за ночь над российскими регионами

В Минобороны сообщили об уничтожении 20 украинских ударных дронов самолетного типа над российскими регионами.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских БПЛА», - говорится в сообщении.

По восемь дронов сбили в небе над Белгородской и Ростовской областями, три - над Саратовской, еще один беспилотник уничтожили над Воронежской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале рассказал подробности украинской атаки. С его слов, дроны были перехвачены в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах. Из-за падения обломков одного из аппаратов загорелись кровля здания и трава в поле. Прибывшие пожарные расчеты оперативно потушили огонь.

Кроме того, несколько поселков Ростовской области оказались обесточены. Сейчас их энергоснабжение осуществляется по резервной схеме. Пострадавших в результате налета БПЛА нет, уточнил Слюсарь.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.