Расчет «Суперкама» помог уничтожить артиллеристов ВСУ

Выстрел без должной защиты сделал тайное явным. Работа зоркого «глаза» камеры, точное попадание и в завершение всего ожидаемый взрыв - цель поражена.
2025-09-30 17:44:31
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении артиллерийского орудия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. 

Неприятель вел огонь, спрятавшись в лесополосе. Но один из выстрелов был замечен расчетом российского беспилотного летательного аппарата «Суперкам» благодаря мощному «глазу» его камеры и бдительности наших дроноводов. Местоположение противника удалось определить. 

По полученным координатам на цель направили барражирующий боеприпас «Ланцет». Позиция не была достаточно защищена, чтобы расчет пережил такую встречу. В российском оборонном ведомстве отметили, что орудие было уничтожено не само по себе, а вместе с обслуживающими его боевиками в результате прямого попадания. 

Ранее сообщалось, что российский «Суперкам» проник в украинский тыл и обнаружил там гаубицу ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #ланцет #Суперкам
