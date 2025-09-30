Расчет «Суперкама» помог уничтожить артиллеристов ВСУ

Минобороны России сообщает об уничтожении артиллерийского орудия ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

Неприятель вел огонь, спрятавшись в лесополосе. Но один из выстрелов был замечен расчетом российского беспилотного летательного аппарата «Суперкам» благодаря мощному «глазу» его камеры и бдительности наших дроноводов. Местоположение противника удалось определить.

По полученным координатам на цель направили барражирующий боеприпас «Ланцет». Позиция не была достаточно защищена, чтобы расчет пережил такую встречу. В российском оборонном ведомстве отметили, что орудие было уничтожено не само по себе, а вместе с обслуживающими его боевиками в результате прямого попадания.

Ранее сообщалось, что российский «Суперкам» проник в украинский тыл и обнаружил там гаубицу ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.