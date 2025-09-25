МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Молния» поразила пункт управления дронами ВСУ в Херсонской области

В результате удара в Херсонской области пункт управления украинскими беспилотниками был полностью уничтожен.
2025-09-25 17:44:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ, который был замаскирован в жилой постройке. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Ночью оператор российского разведывательного дрона зафиксировал передвижение противника к зданию, а уже утром с этого места украинская сторона произвела запуск беспилотника. Координаты немедленно были переданы на командный пункт управления, после чего командир принял решение задействовать ударный комплекс «Молния-2».

На видеокадрах видно, как российский расчет разворачивает комплекс в полевых условиях. В тени маскированного автомобиля бойцы готовят планер и проверяют электронику. Затем они выдвигаются к стартовой позиции, неся катапульту и сам дрон. На земле военнослужащие собирают аппарат. К корпусу крепится боевая часть, дополнительно подстрахованная лентой. Беспилотник устанавливают на направляющие катапульты.

На записи отчетливо виден момент пуска - «Молния-2» уходит в небо, набирая высоту и беря курс на цель. Камера аппарата фиксирует пейзаж населенного пункта с перекрестками проселочных дорог. Финальный фрагмент - попадание в низкое здание с красной крышей. Раздается взрыв - строение частично разрушено, над ним поднимается густой дым.

По словам оператора «Молнии-2» с позывным Казак, подразделение действует фактически круглосуточно. При выявлении цели расчет разворачивает комплекс и выполняет запуск за 15-20 минут.

Беспилотник «Молния-2» относится к ударным аппаратам самолетного типа. Он оснащен усовершенствованной аккумуляторной батареей, что позволяет наносить удары по противнику на расстоянии до 60 километров, неся до 10 килограммов боевой нагрузки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #бпла #молния #Херсонская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 