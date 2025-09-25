Два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины уничтожены российскими войсками на полевом аэродроме. Об этом сообщило Минобороны России в сегодняшней сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Также удалось поразить пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, после удара по позиции ЗРК Patriot противник лишился пусковой установки, кабины боевого управления и РЛС AN/MPQ-65 американского производства. Также Минобороны сообщило об уничтожении трех катеров ВСУ и 15 безэкипажных катеров силами и средствами Черноморского флота.

Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили в небе три управляемые авиабомбы и 178 беспилотников самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, завершая освобождение Кировска в ДНР. Российские штурмовые подразделения проводят зачистку города. Удары были нанесены также по силам ВСУ в Харьковской области и районе Ямполя в ДНР - уничтожены до 220 военнослужащих, техника, склады боеприпасов и средства РЭБ.

В зоне ответственности группировки «Юг» войска освободили 5,1 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища, ликвидировав две штурмовые группы противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.