МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили два украинских Як-52 и десять БПЛА на полевом аэродроме

Также удалось уничтожить пусковую установку ЗРК Patriot, кабину боевого управления и РЛС AN/МPQ-65.
2025-09-25 12:30:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Два самолета Як-52 и 10 беспилотных летательных аппаратов А-22 воздушных сил Украины уничтожены российскими войсками на полевом аэродроме. Об этом сообщило Минобороны России в сегодняшней сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Как уточнили в российском оборонном ведомстве, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия. Также удалось поразить пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, после удара по позиции ЗРК Patriot противник лишился пусковой установки, кабины боевого управления и РЛС AN/MPQ-65 американского производства. Также Минобороны сообщило об уничтожении трех катеров ВСУ и 15 безэкипажных катеров силами и средствами Черноморского флота.

Кроме того, средства ПВО за сутки уничтожили в небе три управляемые авиабомбы и 178 беспилотников самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, завершая освобождение Кировска в ДНР. Российские штурмовые подразделения проводят зачистку города. Удары были нанесены также по силам ВСУ в Харьковской области и районе Ямполя в ДНР - уничтожены до 220 военнослужащих, техника, склады боеприпасов и средства РЭБ.

В зоне ответственности группировки «Юг» войска освободили 5,1 кв. км территории в районе Клебан-Быкского водохранилища, ликвидировав две штурмовые группы противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #як-52 #А-22
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
2
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
3
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
4
«Панцирь». Работа в период СВО
5
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
6
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
7
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
8
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
9
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
10
Воентех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 