ВС РФ с помощью «Гераней» поразили площадки запуска беспилотников ВСУ

На кадрах Министерства обороны России детально различимы последствия взрывов и задымление в пределах лесополосы.
2025-09-30 18:16:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство разместило видеозапись, на которой зафиксировано поражение площадок запуска и мест хранения украинских беспилотников в районе населенного пункта Кирово. Военнослужащие при ударе по целям применили БПЛА «Герань-2».

На первых секундах ролика видно дневную аэровидеосъемку над сельхозугодьями. Вдоль кромки убранного поля тянется лесополоса, у проселочной дороги заметны несколько машин. В кадре присутствует прицельная разметка - зеленые углы и белая метка по центру, отдельные участки в посадке выделены маркерами. Камера периодически увеличивает кадр, у края поля различимы небольшие движущиеся темные объекты - это ударные БПЛА «Герань-2» летят к целям.

Далее показан момент удара - внутри лесополосы появляется яркий огненный шар, после чего поднимается столб дыма. Спустя несколько секунд следует еще один взрыв чуть в стороне - огненное облако сменяется плотным серо-черным дымом, который продолжает стоять над посадкой.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #СВО #Герань-2 #кирово
