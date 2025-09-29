МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минобороны: около 80 дронов были сбиты минувшей ночью над Россией

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал подробности атаки дронов ВСУ на регион.
2025-09-29 07:37:06
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Минобороны России сообщили об уничтожении 78 украинских беспилотников минувшей ночью.

«С 23:00 мск 28.09 до 07:00 мск 29.09 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 78 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего дронов (24) было сбито в небе над Брянской областью, 21 беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области, по девять - над Воронежской и Смоленской областями, семь БПЛА сбиты над Калужской областью, четыре - над Московским регионом, еще три - над территорией Орловской области и один - над Курской областью.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #бпла
