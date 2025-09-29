МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Минометчики разгромили блиндажи и лишили ВСУ склада боеприпасов

Удар наносился в Днепропетровской области. Уничтожение выявленных целей позволило штурмовым группам продвинуться вглубь обороны противника.
2025-09-29 17:13:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минометные расчеты группировки войск «Восток» нанесли удар по позициям противника и уничтожили склад боеприпасов в Днепропетровской области.

Как сообщили в Минобороны России, огневая поддержка велась в ходе наступления штурмовых подразделений при освобождении населенного пункта Степовое. Минометчики заняли выгодную позицию и по данным разведки с БПЛА нанесли удар по оборудованным позициям украинских формирований.

В результате точных попаданий были уничтожены блиндажи, огневые точки и склад боеприпасов противника, что позволило штурмовым группам продвинуться вглубь его обороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #минометчики #восток #Днепропетровская область
