В ДНР развернули производство спецпакетов для суточных пайков

Народный фронт помогает волонтерам организовать изготовление небольших герметичных пакетов с продуктами для бойцов в зоне спецоперации.

В них умещается суточный паек. Причем упаковку доработали. Теперь она выдерживает падение с высоты. Даже когда пакет сбрасывают с дрона, он остается целым. Это дает возможность оперативно доставлять еду на передовую.

В ДНР, где успели развернуть оборудование по производству таких пакетов, уже снабжают подразделения консервами нового типа.

«Пробовал кашу, вкусная, хорошая, питательная, мне понравилась. Как раз она и легкая, ну вот в пакетах удобно просто, что хорошо ее с собой брать. Не надо банку какую-то тащить, она железная», - рассказал боец с позывным Лешик.

Технологию консервации продуктов разработало волонтерское объединение. В июле новинку представили на выставке Народного фронта «Все для Победы». Тогда ее оценил Владимир Путин.

Президент поручил представить предложения об обеспечении подразделений современным мобильным оборудованием для консервирования продуктов в полевых условиях.