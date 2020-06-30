Шойгу заявил, что все военнослужащие ВС РФ проходят проверку на отсутствие наркозависимости
Российские военнослужащие ежегодно проверяются на отсутствие наркозависимости, сообщил 30 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Ежегодно необходимые обследования проходят 100% военнослужащих. Для этого закупается свыше миллиона тестов», - сказал он на селекторном совещании военного ведомства.
Министр напомнил, что в 2017 году была введена система профилактики наркомании, которая обеспечила согласованные действия должностных лиц органов военного управления, соединений, воинских частей и организаций.
По словам Шойгу, данная система позволяет выявлять потребителей наркотиков до их призыва на военную службу или заключения с ними контракта. Поступающие в военные вузы проверяются на наркозависимость, добавил он.
Министр напомнил, что в Вооруженных силах проводится месячник противодействия наркомании «Армия против наркотиков». В акции, инициатором которой ежегодно выступает Министерство обороны, в этот раз приняли участие более миллиона человек.