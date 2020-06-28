Всеармейский конкурс оружейников в рамках АрМИ-2020 стартовал в Пензе

В Пензе стартовал Всеармейский конкурс в рамках Армейских международных игр-2020 среди специалистов по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «Мастер-оружейник». Его посвятили памяти маршала артиллерии Николая Яковлева, который в годы Великой Отечественной войны руководил Главным артиллерийским управлением Красной Армии и за успехи в службе шесть раз награждался Орденом Ленина.

По итогам первого дня соревнований определились лучшие в России военные оружейники по гаубицам. Командам предстояло эвакуировать с условного поля боя вышедшую из строя гаубицу Д-30 на 4 км, преодолевая курган, брод и другие препятствия, оперативно починить и в конце произвести контрольный выстрел.

© Минобороны

Лучше всех с данной задачей справились хозяева соревнований – команда Пензенского артиллерийского инженерного института. Второе и третье места заняли команды Западного и Восточного военных округов соответственно. Победители получили медали и грамоты.

Соревнования продлятся до 2 июля. Участникам предстоит определить лучших по эвакуации и ремонту реактивных систем залпового огня и зенитных установок. Также состоится этап, где команды будут состязаться в умении ремонтировать и проводить боевые стрельбы из гранатометов, пулеметов, автоматов и пистолетов.

© Минобороны

Во время подготовки и проведения конкурса принимается комплекс мер, направленный на исключение случаев заболевания личного состава вирусными инфекциями. Все команды на конкурс прибыли заблаговременно, у всех были взяты тесты. На полигоне «Константиновка», где проходит конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих, проводится периодическая дезинфекция, участников три раза в день проверяют на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования ограничен.