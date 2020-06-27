В Военно-исторический музей артиллерии передали более 20 единиц восстановленной бронетехники

В Санкт-Петербурге начальник инженерных войск Западного военного округа генерал-майор Бахтияр Кара-оглы Набиев сделал подарок Военно-историческому музею артиллерии, инженерных войск и войск связи Минобороны РФ. Для экспонирования на выставке в музей передали более 20 единиц восстановленной бронетехники.

Среди ценных экземпляров - установка разминирования УР-77 «Метеорит», прицепной минный заградитель ПМЗ-4, устройство для добычи воды УДВ-15, буровая установка БГМ-1, войсковая фильтровальная станция ВФС-10, мастерская ремонта инженерного вооружения, комплект мостостроительных средств, тяжелый механизированный мост, мостостроительная установка.

Спецтехника, стоявшая на оснащении войск Западного военного округа и принимавшая участие в боевых действиях или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, была восстановлена военнослужащими инженерно-саперного полка. В музей переданы образцы, которые теперь заменены в воинских частях новейшими инженерными средствами.