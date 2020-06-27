Девушки в небе: на Кубани курсантки авиаучилища готовятся сесть за штурвал боевых самолетов

На Кубани четыре девушки-курсантки авиационного училища готовятся сесть за штурвалы боевых самолетов - они станут первыми военными летчицами в истории современной России и теми, кому станет доступна оперативно-тактическая и дальняя авиация. Ранее представительницам прекрасного пола была доступна только транспортная авиация.

«Вообще нам нельзя краситься здесь. Это не безопасно, так как мы летаем и у нас кислородная маска, это запрещено», - рассказала курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова Анна Щербакова.

Из 16 желающих отборочный этап прошли только четыре девушки - Екатерина, Анна, Владислава и Юлия. Катя мечтает летать на «Белом лебеде» ТУ-160, Аня готовится полетать в небе на штурмовике, Владислава и Юля - за штурвал истребителей. Сегодня самая интересная часть обучения - летная практика на реактивном учебно-боевом самолете Л-39 - на нем осваивают азы профессии.

Девушки отрабатывают упражнения «по кругу», «под шторкой», когда при закрытом стекле необходимо ориентироваться только по приборам, но посадку совершают пока с инструктором.

Перед каждым вылетом девушки соблюдают традиции - ведут разговор наедине с машиной.

«Мы подходим, гладим ему крылья, нос, здороваемся с ним, приветствуем, такая традиция есть», - рассказала курсант Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков им. А.К. Серова Екатерина Пчела

Уже через месяц девушки приступят к самостоятельным полетам без инструктора. Всего обучение продлится 4 месяца. За это время каждая должна совершить около 150 вылетов и налетать 60 часов, научиться управлять с имитацией отказа работы техники и освоить групповой пилотаж.