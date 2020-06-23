В музейном комплексе под Екатеринбургом покажут технику, принимавшую участие в Параде Победы 1945 года

В музейном комплексе в Верхней Пышме готовят выставку, посвященную парадной технике. Экспонаты, которые ежегодно принимают участие в торжественных шествиях в честь Дня Победы, теперь можно будет увидеть в новом выставочном центре. Там будут представлены единицы, которые использовались в военных парадах 1930-1940-х годов, в том числе в Параде Победы 24 июня 1945 года.

«Мы хотели сделать так, чтобы эта экспозиция была посвящена людям. Тем самым людям, которые завоевали ту самую Победу с помощью этих легендарных боевых машин», - рассказал «Звезде» директор музейного комплекса «Парадный расчет» Виктор Севостьянов.

Тематически новая экспозиция будет состоять из двух разделов. В первом можно увидеть образцы техники, которая участвовала в ноябрьском параде 1941 года и довоенных парадах: грузовые машины, различные модификации бронеавтомобилей, легендарные танки Т-34-76, Т-35, КВ-1 и другие образцы военной техники.

Во втором разделе экспозиции будет представлена техника, использовавшаяся в Параде Победы 24 июня 1945 года: разработанные уже в годы войны танки Т-34-85, самоходные установки СУ-76, ИСУ-152, а также различные образцы колесной техники, артиллерии. Экспозицию «Парадного расчета» дополнят кинохроника и фотографии парадов 1941 и 1945 годов.

Планируется, что экспозиция в «Парадном расчете» будет готова к 24 июня 2020 года, к 75-й годовщине Парада Победы на Красной площади. Увидеть новую выставку можно будет после снятия ограничительных мер, когда музейный комплекс откроется для посетителей.