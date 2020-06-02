В Парадах Победы на территории ВВО примут участие более 12 тысяч человек

Свыше 12 тысяч человек примут участие в Парадах Победы в семи российских городах: Хабаровск, Владивосток, Уссурийск, Белогорск, Чита, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Двадцать четвертого июня, в день проведения военных парадов, по улицам городов пройдут более 500 единиц вооружения и техники, в небе пролетят 79 самолетов и вертолетов, добавили в пресс-службе. Среди военной техники, которую представят на мероприятиях, будет и раритетная, в том числе принимавшая участие в Великой Отечественной войне.

Все участники смотра пройдут тестирование на COVID-19, и только если результаты будут отрицательными, их допустят до выступления на параде. Кроме того, войска химзащиты проведут санитарную уборку в помещениях, где будут жить люди, за каждой парадной коробкой закрепят врачебно-фельдшерский наряд. Военнослужащие получат маски, перчатки, антисептические средства.

Парад в честь Победы в Великой Отечественной войне, который проходит 9 Мая, в 2020 году был отложен из-за пандемии коронавируса и опасности заражения. Также были отменены все массовые мероприятия в этот день. Президент РФ Владимир Путин перенес смотр на 24 июня - день, когда состоялся первый Парад Победы 1945 года.