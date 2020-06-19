Подлинный триумф: Минобороны РФ опубликовало уникальные документы к 75-летию первого парада Победы

На официальном сайте Минобороны России открыт новый исторический раздел «Триумф народа-победителя», в котором представлены уникальные исторические документы из фондов Центрального архива ведомства, рассказывающими о подготовке и проведении парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

Посетители интернет-портала МО России смогут ознакомиться с ранее неизвестными архивными материалами, в деталях описывающими порядок подготовки и проведения поистине исторического события, схемами построения парадных расчетов, директивами командования Красной Армией, а также фотоснимками того времени.

«Верховный Главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: "Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск"», - говорится в опубликованных воспоминаниях замначальника Генштаба Сергея Штеменко.

Первого июня 1945 года Генеральным штабом Красной Армии была издана директива, согласно которой на парад выводился сводный полк трехбатальонного состава из офицеров Наркомата обороны. Строевая подготовка полка проводилась на Крымской набережной у Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

© Минобороны РФ

Всего для участия в параде 24 июня 1945 года планировалось задействовать 32 638 человек пешего и конного состава, подготовить 1266 единиц техники с 4207 членами экипажей и 630 самолетов.

Для участия в парадах личный состав отбирался с особой тщательностью. Первыми кандидатами становились те, кто проявил в боях мужество и героизм, храбрость и воинское мастерство. Немаловажное значение имел и рост. Так, в приказе по войскам 1-го Белорусского фронта от 24 мая 1945 года указывалось, что рост должен быть не ниже 176 сантиметров, а возраст - не старше 30 лет.

© Минобороны РФ

Для участия в параде в Москву прибыли представители фронтов, академий и училищ. Были определены кандидатуры командиров, ведущих воинские части на параде.

Кроме того, для участия в параде Победы в столицу прибыли 800 воспитанников суворовских военных училищ. Стоит отметить, что данные образовательные учреждения были учреждены лишь в 1943 году по приказу Иосифа Сталина. Именно барабанщики-суворовцы 24 июня 1945 года первыми прошли по брусчатке Красной площади.

При подготовке к параду в весьма сжатые сроки требовалось решить множество проблем. У фронтовиков, например, не было парадного обмундирования. Уже к 20 июня все участники парада были одеты в парадное обмундирование нового образца, говорится в опубликованных документах.

© Минобороны РФ

Для того чтобы парад Победы прошел слаженно, был составлен график занятий по строевой подготовке частей Московского гарнизона. Четкое распределение времени и мест занятий позволило максимально подготовить личный состав и технику к участию в торжественном мероприятии.

Непосредственно перед парадом организаторы мероприятия разработали и утвердили маршрут и порядок движения артиллерии большой и особой мощности, танков, конницы. Были определены интервалы и скорость движения колонн.

Однако, несмотря на колоссальные усилия, предпринятые при подготовке к параду, в ходе репетиций торжественного мероприятия были выявлены и недостатки, в частности, по строевой подготовке участников, которые в срочном порядке устранялись.

«Подъем ноги при движении строевым шагом по высоте недостаточен. Отдельные офицеры при движении сгибают ноги в коленях. У части офицеров при подъеме ноги в движении носки подняты вверх. Взмах руки в движении не у всех однообразен. Вторые и последующие шеренги строя не имели достаточного равнения по фронту», - приводятся примеры в историческом документе.

Буквально за неделю до парада Управлением коменданта города Москвы была выпущена инструкция по проведению парада в честь Победы над Германией, которая регламентировала порядок построения парадных расчетов и механизированной колонны техники, правила подготовки обмундирования, снаряжения и формы одежды, а также подробные действия всех участников парада.

Как описано в расчете времени парада Победы, также размещенном на Интернет-портале военного ведомства, торжественное мероприятие 24 июня начиналось в 10 часов утра. На выезд принимающего парад отводилось 50 секунд, рапорт командующего парадом и вручение строевой записки принимающему парад должен был занять 20 секунд, чтобы объехать войска было выделено 20 минут, на движение пехоты отводилось 36 минут, артиллерии - 29 минут, бронетехники - 21 минута. Продолжительность парада была определена в два часа девять минут десять секунд.

Особое место в проведении парада Победы заняло прохождение участников парада с трофейными знаменами. Среди отобранных для парада были знамена драгунских, кавалерийских, гусарских, пехотных полков, батальонные и дивизионные знамена. Всего было отобрано 200 штандартов, принадлежавших гитлеровским частям.

«Не только враги, но и многие наши друзья за границей считали, что Красная Армия не выдержит мощного натиска немецкой военной машины. Однако наш народ и наша Красная Армия не падали духом. Ныне все признают, что в достижении исторической победы над Германией Советский Союз сыграл главную, решающую роль. Красная Армия не только отстояла свободу и независимость нашего Отечества, но и избавила от немецкого ига народы Европы. Отныне и навсегда наша победоносная Красная Армия войдет в мировую историю, как армия освободительница, овеянная ореолом немеркнущей славы», - говорится в опубликованном проекте торжественной речи маршала Георгия Жукова.

В новом историческом разделе на сайте военного ведомства также опубликован план светового салюта, который состоялся в Москве 24 июня 1945 года в 23:00, к участию в нем было подготовлено 100 прожекторов, шесть тысяч ручных ракетниц, 200 единиц 107-мм ракетниц, 500 аэростатов заграждения.

В каждом залпе планировалось задействовать шесть тысяч трехзвездных ракетниц, что равнялось 18 тысячам ручным ракет. Прожектора, лучи которых окрашены в восемь цветов, должны были расположиться по пяти световым поясам: вокруг Кремля, по Садовому кольцу, по вокзальному кольцу и окружной железной дороге.

После окончания легендарного парада Победы на Красной площади всем его участникам и организаторам была объявлена благодарность от Иосифа Сталина.

«Состоявшийся 24 июня сего года парад Победы войск действующей армии, Военно-Морского Флота и частей Московского гарнизона показал хорошую организованность, слаженность и строевую выучку всех войск, участвовавших в параде», - говорится в тексте приказа.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.