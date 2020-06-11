Медцентр для больных COVID-19 в Бурятии начал принимать первых пациентов

Новейший многофункциональный медицинский центр, построенный в военном городке Сосновый Бор в Бурятии, принял первых пациентов с диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

Центр способен проводить лечение не только инфекционных заболеваний, но и любой терапевтической патологии. Пациенты могут получить все виды специализированной помощи - от диагностики до хирургического лечения. На сегодняшний день это самое современное и высокотехнологичное медучреждение в Бурятии.

Процедурные кабинеты и палаты оснащены новейшим оборудованием зарубежного и отечественного производства. В палатах созданы комфортные условия для пребывания и лечения пациентов, где имеются отдельный санузел, душевая, специальный бокс для бесконтактной передачи пищи.

В медучреждении есть все необходимое для оказания помощи пациентам - лекарства, средства защиты и медицинская аппаратура. Имеются аппараты компьютерной томографии, ангиографические и рентгенологические установки, эндоскопическое, лабораторное и патологоанатомическое оборудование, аппарат магнитно-резонансной томографии.